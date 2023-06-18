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На правом берегу Херсонщины остаются подтопленными 6 населенных пунктов – глава ОВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 01:58
На правом берегу Херсонщины остаются подтопленными 6 населенных пунктов – глава ОВА
ХЕРСОНЩИНА, ФОТО МОСТ

В Херсонской области в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС подтопленными остаются 6 населенных пунктов.

Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин

Прямая речь: "Средний уровень воды по состоянию на 21 час (17 июня - ред.) - 1,1 м.

На правом берегу подтоплены 6 населенных пунктов, это Херсон, Белозерка, Днепровское, Новоградневое, Благодатовка. Там под водой остается 1274 дома".

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Детали: Также Прокудин сообщил, что взрывотехники уже отследили почти 310 гектаров территории, на которую вода могла занести взрывчатку, там обнаружено и обезврежено 4 взрывотехнических предмета.

В субботу спасатели откачали более 24 тысяч тонн воды из 82 жилых домов области.

Темы: Херсонская областьКаховская ГЭС
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