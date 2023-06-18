Майже 300 дітей окупанти вивозять з Бердянського району в Росію – Федоров
Неділя, 18 червня 2023, 03:50
Російські загарбники вивозять майже 300 дітей з Бердянського району в російську Чувашію.
Джерело: мер окупованого Мелітополя Іван Федоров
Пряма мова: "Окупанти вивозять майже 300 дітей з Бердянського району до "сонячної" Чувашії.
У росЗМІ відзвітували про відправку 48 дітей, інших збираються вивезти у декілька змін".
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