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Майже 300 дітей окупанти вивозять з Бердянського району в Росію – Федоров

Ольга Глущенко Неділя, 18 червня 2023, 03:50
Майже 300 дітей окупанти вивозять з Бердянського району в Росію – Федоров
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Російські загарбники вивозять майже 300 дітей з Бердянського району в російську Чувашію.

Джерело: мер окупованого Мелітополя Іван Федоров

Пряма мова: "Окупанти вивозять майже 300 дітей з Бердянського району до "сонячної" Чувашії.

У росЗМІ відзвітували про відправку 48 дітей, інших збираються вивезти у декілька змін".

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Теми: Бердянськдітидепортація
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