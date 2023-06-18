Почти 300 детей оккупанты вывозят из Бердянского района в Россию – Федоров

Российские захватчики вывозят почти 300 детей из Бердянского района в российскую Чувашию.

Источник: мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров

Прямая речь: "Оккупанты вывозят почти 300 детей из Бердянского района в "солнечную" Чувашию.

В росСМИ отчитались об отправке 48 детей, остальных собираются вывезти в несколько смен".

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