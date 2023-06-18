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Сили оборони уразили 16 районів зосередження ворога – зведення

Ольга Глущенко Неділя, 18 червня 2023, 06:42
Сили оборони уразили 16 районів зосередження ворога – зведення
українські військові, фото Генштабу

За минулу добу українські захисники вдарили по 16 районах зосередження ворога, а також уразили інші об’єкти противника.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Протягом минулої доби противник завдав 43 авіаційних та 4 ракетних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом минулої доби завдав авіаційного удару по Янжулівці Чернігівської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Клюси, Янжулівка, Костобобрів, Галаганівка, Грем'яч Чернігівської області, Чуйківка, Бачівськ, Сваркове, Атинське, Старикове, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Соснівка, Іскристівщина, Волфине, Басівка, Миропілля, Степок, Краснопілля, Новодмитрівка, Велика  Писарівка, Пономаренки Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Покаляне, Охрімівка, Кругле, Бударки, Землянки, Лошакове, Потихонове та Комісарове на Харківщині.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області та Берестового на Харківщині, успіху не мав. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кам'янка, Кислівка Харківської області та Новоселівське – Луганської.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Білогорівки на Луганщині, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка,  Спірне і Серебрянка – Донецької.

На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Степового та Авдіївки. Завдав авіаударів в районах Сухої Балки та Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Степове, Тоненьке, Первомайське, Авдіївка, Веселе та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівка Донецької області. В той же час здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка та Костянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Золотої Ниви, Благодатного та Вугледара. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Пречистівка, Новомихайлівка, Вугледар, Сторожеве, Новосілка та Новопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області та Гаврилівки, Козацького і Комишан на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Новодарівка, Левадне, Малинівка, Червоне, Новоандріївка, Степове, Лобкове, Степногірськ, Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області, Михайлівка, Новодмитрівка, Червноий Маяк, Шляхове, Берислав, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Ольгівка, Тягинка, Новотягинка, Понятівка, Садове, Молодіжне, Антонівка, Херсон, Чорнобаївка, Ромашкове, Дніпровське, Берегове, Велетенське, Кізомис, Софіївка Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також українські захисники знищили 2 зенітних ракетних комплекси.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 5 складів боєприпасів та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Теми: Генштабвійна
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