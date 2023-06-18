Силы обороны поразили 16 районов сосредоточения врага – сводка

За минувшие сутки украинские защитники ударили по 16 районам сосредоточения врага, а также поразили другие объекты противника.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 43 авиационных и 4 ракетных удара, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Противник сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток состоялось 26 боевых столкновений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник за прошедшие сутки нанес авиационный удар по Янжуловке Черниговской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Клюсы, Янжуловка, Костобобров, Галагановка, Гремяч Черниговской области, Чуйковка, Бачевск, Сварково, Атинское, Стариково, Бояро-Лежачи, Старые Вирки, Сосновка, Искристовщина, Волфино, Басовка, Мирополье, Степок, Краснополье, Новодмитровка, Большая Писаревка, Пономаренки Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Стрелечья, Старица, Огурцево, Плетеневка, Волчанские Хутора, Покаляное, Охримовка, Круглое, Бударки, Землянки, Лошаково, Потихоново и Комиссарово на Харьковщине.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового на Харьковщине, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Двуречная, Западное, Каменка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское - Луганской.

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На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Белогоровки на Луганщине, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Раздоловка, Спорное и Серебрянка – Донецкой.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Степного и Авдеевки. Нанес авиаудары в районах Сухой Балки и Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Степное, Тоненькое, Первомайское, Авдеевка, Веселое и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Максимильяновка и Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары у Золотой Нивы, Благодатного и Угледара. Осуществил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Пречистовка, Новомихайловка, Угледар, Сторожевое, Новоселка и Новополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области и Гавриловки, Казацкого и Камышан на Херсонщине. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Новодаровка, Левадное, Малиновка, Красное, Новоандреевка, Степное, Лобково, Степногорск, Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области, Михайловка, Новодмитровка, Червноий Маяк, Шляховое, Берислав, Веселое, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ольговка, Тягинка, Новотягинка, Понятовка, Садовое, Молодежное, Антоновка, Херсон, Чернобаевка, Ромашково, Днепровское, Береговое, Велетенское, Кизомыс, Софиевка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также украинские защитники уничтожили 2 зенитных ракетных комплекса.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 5 складов боеприпасов и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.