На окупованій Луганщині росгвардія розшукує дезертирів – штаб
Неділя, 18 червня 2023, 07:22
Біля населеного пункту Новорозсош на Луганщині росгвардія розшукує дезертирів з числа мобілізованих РФ.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "На тимчасово захоплених територіях Луганської області російські дезертири тікають з фронту.
В лісових посадках, поруч з населеним пунктом Новорозсош зафіксовано пошукові заходи групи російських дезертирів з числа мобілізованих.
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До розшуку задіяно підрозділи росгвардії".
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