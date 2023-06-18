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На окупованій Луганщині росгвардія розшукує дезертирів – штаб

Ольга Глущенко Неділя, 18 червня 2023, 07:22
На окупованій Луганщині росгвардія розшукує дезертирів – штаб
Російські військові, ілюстративне фото GETTY IMAGES

Біля населеного пункту Новорозсош на Луганщині росгвардія розшукує дезертирів з числа мобілізованих РФ.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "На тимчасово захоплених територіях Луганської області російські дезертири тікають з фронту.

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В лісових посадках, поруч з населеним пунктом Новорозсош зафіксовано пошукові заходи групи російських дезертирів з числа мобілізованих.

До розшуку задіяно підрозділи росгвардії".

Теми: Луганська областьокупаціявійна
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