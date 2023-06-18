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На оккупированной Луганщине росгвардия разыскивает дезертиров – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 07:22
На оккупированной Луганщине росгвардия разыскивает дезертиров – штаб
Российские военные, иллюстративное фото GETTY IMAGES

Возле населенного пункта Новорозсош на Луганщине росгвардия разыскивает дезертиров из числа мобилизованных РФ.

Источник: Генштаб

Дословно: "На временно захваченных территориях Луганской области российские дезертиры бегут с фронта.

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В лесных посадках, рядом с населенным пунктом Новорозсош зафиксированы поисковые мероприятия группы российских дезертиров из числа мобилизованных.

К розыску задействованы подразделения росгвардии".

Темы: Луганская областьоккупациявойна
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