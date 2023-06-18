На оккупированной Луганщине росгвардия разыскивает дезертиров – штаб
Воскресенье, 18 июня 2023, 07:22
Возле населенного пункта Новорозсош на Луганщине росгвардия разыскивает дезертиров из числа мобилизованных РФ.
Источник: Генштаб
Дословно: "На временно захваченных территориях Луганской области российские дезертиры бегут с фронта.
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В лесных посадках, рядом с населенным пунктом Новорозсош зафиксированы поисковые мероприятия группы российских дезертиров из числа мобилизованных.
К розыску задействованы подразделения росгвардии".