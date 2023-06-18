Над Дніпропетровщиною захисники знищили вночі два ворожих "Шахеди"

Над Дніпропетровською областю захисники знищили вночі два ворожих безпілотники.

Джерело: голова ОВА Дніпропетровської області Сергій Лисак, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

Деталі: Лисак повідомив, що вночі росіяни спрямували на Дніпропетровщину два безпілотники "Шахеди", які знищили захисники ПвК "Схід".

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Вілкул уточнив, що дрони-камікадзе були збиті у Криворізькому районі близько другої години ночі.