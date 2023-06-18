Над Днепропетровской областью защитники уничтожили ночью два вражеских "Шахеда"
Воскресенье, 18 июня 2023, 07:40
Над Днепропетровской областью защитники уничтожили ночью два вражеских беспилотника.
Источник: глава ОВА Днепропетровской области Сергей Лысак, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул
Детали: Лысак сообщил, что ночью россияне направили на Днепропетровщину два беспилотника "Шахеда", которые уничтожили защитники СвК "Восток".
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Вилкул уточнил, что дроны-камикадзе были сбиты в Криворожском районе около двух часов ночи.