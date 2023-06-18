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Над Днепропетровской областью защитники уничтожили ночью два вражеских "Шахеда"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 07:40
Над Днепропетровской областью защитники уничтожили ночью два вражеских Шахеда
УНИЧТОЖЕННЫЙ БЕСПИЛОТНИК. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА "АРМИЯ INFORM"

Над Днепропетровской областью защитники уничтожили ночью два вражеских беспилотника.

Источник: глава ОВА Днепропетровской области Сергей Лысак, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул

Детали: Лысак сообщил, что ночью россияне направили на Днепропетровщину два беспилотника "Шахеда", которые уничтожили защитники СвК "Восток".

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Вилкул уточнил, что дроны-камикадзе были сбиты в Криворожском районе около двух часов ночи.

Темы: Днепропетровская областьбеспилотникивойна
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