Над Днепропетровской областью защитники уничтожили ночью два вражеских "Шахеда"

Над Днепропетровской областью защитники уничтожили ночью два вражеских беспилотника.

Источник: глава ОВА Днепропетровской области Сергей Лысак, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул

Детали: Лысак сообщил, что ночью россияне направили на Днепропетровщину два беспилотника "Шахеда", которые уничтожили защитники СвК "Восток".

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Вилкул уточнил, что дроны-камикадзе были сбиты в Криворожском районе около двух часов ночи.