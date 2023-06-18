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В Україні "денацифікували" ще 650 росіян

Роман ПетренкоНеділя, 18 червня 2023, 08:47
В Україні денацифікували ще 650 росіян
ОКУПАНТИ НЕСУТЬ ПОРАНЕНОГО., СКРИНШОТ

Збройні сили знищили за добу 650 росіян та десятки техніки, зокрема 7 танків та 13 артсистем.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 219820 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3984 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7729 (+23) од,
  • артилерійських систем – 3847 (+13) од,
  • РСЗВ – 610 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 304 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3371 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 1211 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6571 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 522 (+2).

Дані уточнюються.

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Теми: Збройні силивійна
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