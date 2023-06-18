В Україні "денацифікували" ще 650 росіян
Неділя, 18 червня 2023, 08:47
Збройні сили знищили за добу 650 росіян та десятки техніки, зокрема 7 танків та 13 артсистем.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 219820 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3984 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7729 (+23) од,
- артилерійських систем – 3847 (+13) од,
- РСЗВ – 610 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 304 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3371 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1211 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6571 (+14) од,
- спеціальна техніка ‒ 522 (+2).
Дані уточнюються.
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