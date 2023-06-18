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В Украине "денацифицировали" еще 650 россиян

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 июня 2023, 08:47
В Украине денацифицировали еще 650 россиян
ОККУПАНТЫ НЕСУТ РАНЕНОГО, СКРИНШОТ

Вооруженные силы уничтожили за сутки 650 россиян и десятки техники, в том числе 7 танков и 13 артсистем.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 219820 (+650) человек ликвидировано,
  • танков - 3984 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 7729 (+23) ед,
  • артиллерийских систем - 3847 (+13) ед,
  • РСЗО - 610 (+1) ед,
  • средства ПВО - 364 (+0) ед,
  • самолетов - 314 (+0) ед,
  • вертолетов - 304 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3371 (+7),
  • крылатые ракеты - 1211 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6571 (+14) ед,
  • специальная техника - 522 (+2).

Данные уточняются.

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Темы: Вооруженные силывойна
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