В Украине "денацифицировали" еще 650 россиян
Воскресенье, 18 июня 2023, 08:47
Вооруженные силы уничтожили за сутки 650 россиян и десятки техники, в том числе 7 танков и 13 артсистем.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 219820 (+650) человек ликвидировано,
- танков - 3984 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 7729 (+23) ед,
- артиллерийских систем - 3847 (+13) ед,
- РСЗО - 610 (+1) ед,
- средства ПВО - 364 (+0) ед,
- самолетов - 314 (+0) ед,
- вертолетов - 304 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3371 (+7),
- крылатые ракеты - 1211 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6571 (+14) ед,
- специальная техника - 522 (+2).
Данные уточняются.
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