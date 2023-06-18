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ЄС засудив наміри Росії провести "вибори" на захоплених територіях України

"Європейська правда"Неділя, 18 червня 2023, 09:10

Європейський Союз засудив Росію за наміри провести так звані "вибори" на захоплених територіях України у вересні.

Про це йдеться у заяві головного речника Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петера Стано, пише "Європейська правда".

Він назвав рішення російської ЦВК щодо "виборів" на окупованих українських територіях порушенням норм міжнародного права.

"Це ще одна спроба Росії у намаганні надати легітимності її незаконному військовому контролю та спробі анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також АР Крим та міста Севастополь", – підкреслюється у заяві.

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Речник Єврокомісії наголосив, що такі наміри є серйозним порушенням Статуту ООН, а також незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

"Росія не має жодних законних підстав для таких дій на території України", – додав Стано.

Він зазначив, що усі причетні до організації цих "виборів", зокрема й політичне керівництво РФ, будуть притягнуті до відповідальності.

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Стано додав, що Росія має негайно, повністю та безумовно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

15 червня Центральна виборча комісія РФ призначила на 10 вересня "вибори" на тимчасово окупованій частині України. Йдеться про захоплені російськими окупаційними військами території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Теми: окупаціяРосія
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