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ЕС осудил намерения России провести "выборы" на захваченных территориях Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 18 июня 2023, 09:10

Европейский Союз осудил Россию за намерения провести так называемые "выборы" на захваченных территориях Украины в сентябре.

Об этом говорится в заявлении главного представителя Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петера Стано, пишет "Европейская правда".

Он назвал решение российской ЦИК о "выборах" на оккупированных украинских территориях нарушением норм международного права.

"Это еще одна попытка России в попытке придать легитимность ее незаконному военному контролю и попытке аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также АР Крым и города Севастополь", – подчеркивается в заявлении.

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Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что такие намерения являются серьезным нарушением Устава ООН, а также независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Россия не имеет никаких законных оснований для таких действий на территории Украины", – добавил Стано.

Он отметил, что все причастные к организации этих "выборов", в том числе и политическое руководство РФ, будут привлечены к ответственности.

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Стано добавил, что Россия должна немедленно, полностью и безусловно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

15 июня Центральная избирательная комиссия РФ назначила на 10 сентября "выборы" на временно оккупированной части Украины. Речь идет о захваченных российскими оккупационными войсками территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Темы: оккупацияРосcия
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