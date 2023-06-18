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Росіяни випустили пів тисячі снарядів по Херсонщині – загинула людина

Роман ПетренкоНеділя, 18 червня 2023, 09:56
Росіяни випустили пів тисячі снарядів по Херсонщині – загинула людина
ФОТО WIKIMAPIA.ORG

Російські окупанти за добу випустили 467 снарядів з артилерії, мінометів, авіації,  РСЗВ та безпілотників по Херсонській області, вбили цивільну людину.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Зазначається, що загалом росіяни 68 разів обстріляли населені пункти Херсонщини.

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Безпосередньо по Херсону ворог випустив 29 снарядів.

Протягом доби 17 червня в області 1 людина загинула, 4 (з них одна дитина) - поранені.

Теми: Херсонська областьобстрілвійна
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