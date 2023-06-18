Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне выпустили полтысячи снарядов по Херсонщине - погиб человек

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 июня 2023, 09:56
Россияне выпустили полтысячи снарядов по Херсонщине - погиб человек
ФОТО WIKIMAPIA.ORG

Российские оккупанты за сутки выпустили 467 снарядов из артиллерии, минометов, авиации, РСЗО и беспилотников по Херсонской области, убили гражданского человека.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Отмечается, что в целом россияне 68 раз обстреляли населенные пункты Херсонщины.

Непосредственно по Херсону враг выпустил 29 снарядов.

Реклама:

В течение суток 17 июня в области 1 человек погиб, 4 (из них один ребенок) - ранены.

Темы: Херсонская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Стороны еще согласовывают детали соглашения по "вагнеровцам" – ISW

Залужный: Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, есть продвижение

Министр раскритиковал идею переименования Запорожья: Решение отменить

фотоСМИ идентифицировали россиян, которые держали Каховскую ГЭС во время подрыва

инфографика Оккупанты передали под опеку более тысячи депортированных из Украины детей

Зеленский считает, что вагнеровцев в Беларуси будет мало для нападения на Украину

Все новости...
Херсонская область
"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине
За сутки из-за обстрелов погиб один человек, еще 13 ранены
Дыры насквозь: оккупанты заявили об обстреле Чонгарского моста
Последние новости
04:48
Стороны еще согласовывают детали соглашения по "вагнеровцам" – ISW
03:52
На ВОТ россияне массово задерживают детей – сопротивление
02:58
ОбновленоВ ряде областей снова объявляли воздушную тревогу
02:48
видеоСирский показал, как защитники зачищают вражеские позиции и берут в плен оккупанта
01:55
Враг бил по Сумщине, сбросил 4 мины
01:10
ОбновленоВ нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:48
Зеленский: Политика справедливости будет одной из основ Украинской доктрины
00:12
ЕС раскритиковал демонтаж Боснии и Герцеговины боснийскими сербами
00:02
Те, кто помогают России, заслуживают максимального наказания − Зеленский
23:44
Сына президента Сербии в Косово заставили снять футболку с провокационной надписью
Все новости...
Реклама: