Россияне выпустили полтысячи снарядов по Херсонщине - погиб человек

Российские оккупанты за сутки выпустили 467 снарядов из артиллерии, минометов, авиации, РСЗО и беспилотников по Херсонской области, убили гражданского человека.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Отмечается, что в целом россияне 68 раз обстреляли населенные пункты Херсонщины.

Непосредственно по Херсону враг выпустил 29 снарядов.

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В течение суток 17 июня в области 1 человек погиб, 4 (из них один ребенок) - ранены.