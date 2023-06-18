Россияне выпустили полтысячи снарядов по Херсонщине - погиб человек
Воскресенье, 18 июня 2023, 09:56
Российские оккупанты за сутки выпустили 467 снарядов из артиллерии, минометов, авиации, РСЗО и беспилотников по Херсонской области, убили гражданского человека.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Отмечается, что в целом россияне 68 раз обстреляли населенные пункты Херсонщины.
Непосредственно по Херсону враг выпустил 29 снарядов.
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В течение суток 17 июня в области 1 человек погиб, 4 (из них один ребенок) - ранены.