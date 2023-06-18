Росіяни вбили двох людей у Вугледарській громаді
Неділя, 18 червня 2023, 10:36
Російські окупанти обстріляли Вугледарську громаду, вбили двох цивільних, повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Джерело: Кириленко у Telegram
Деталі: Уточнюється, що загиблі внаслідок обстрілів були в Новоукраїнці та Богоявленці.
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На Горлівському напрямку 2 людини поранені у Костянтинівці, серед них — 1 дитина.
У місті за добу пошкоджені 11 приватних будинків і газогін.
Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 3.
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