Росіяни вбили двох людей у Вугледарській громаді

Російські окупанти обстріляли Вугледарську громаду, вбили двох цивільних, повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Джерело: Кириленко у Telegram

Деталі: Уточнюється, що загиблі внаслідок обстрілів були в Новоукраїнці та Богоявленці.

На Горлівському напрямку 2 людини поранені у Костянтинівці, серед них — 1 дитина.

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У місті за добу пошкоджені 11 приватних будинків і газогін.

Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 3.