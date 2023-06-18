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Росіяни вбили двох людей у Вугледарській громаді

Роман ПетренкоНеділя, 18 червня 2023, 10:36
Росіяни вбили двох людей у Вугледарській громаді
обстріляна донеччина, фото ілюстративне

Російські окупанти обстріляли Вугледарську громаду, вбили двох цивільних, повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Джерело: Кириленко у Telegram

Деталі: Уточнюється, що загиблі внаслідок обстрілів були в Новоукраїнці та Богоявленці.

На Горлівському напрямку 2 людини поранені у Костянтинівці, серед них — 1 дитина.

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У місті за добу пошкоджені 11 приватних будинків і газогін.

Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 3.

Теми: Донецька областьвійнаобстріл
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