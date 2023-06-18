Россияне убили двух человек в Угледарской громаде
Воскресенье, 18 июня 2023, 10:36
Российские оккупанты обстреляли Угледарскую громаду, убили двух гражданских, сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Источник: Кириленко в Telegram
Детали: Уточняется, что погибшие в результате обстрелов были в Новоукраинке и Богоявленке.
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