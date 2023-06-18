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Россияне убили двух человек в Угледарской громаде

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 июня 2023, 10:36
Россияне убили двух человек в Угледарской громаде
обстрелянная донецкая область, фото иллюстративное

Российские оккупанты обстреляли Угледарскую громаду, убили двух гражданских, сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Источник: Кириленко в Telegram

Детали: Уточняется, что погибшие в результате обстрелов были в Новоукраинке и Богоявленке.

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На Горловском направлении 2 человека ранены в Константиновке, среди них - 1 ребенок.

В городе за сутки повреждены 11 частных домов и газопровод.

Всего за сутки россияне убили 2 жителей Донетчины, ранили еще 3.

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Темы: Донецкая областьвойнаобстрел
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