Россияне убили двух человек в Угледарской громаде

Российские оккупанты обстреляли Угледарскую громаду, убили двух гражданских, сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Источник: Кириленко в Telegram

Детали: Уточняется, что погибшие в результате обстрелов были в Новоукраинке и Богоявленке.

На Горловском направлении 2 человека ранены в Константиновке, среди них - 1 ребенок.

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В городе за сутки повреждены 11 частных домов и газопровод.

Всего за сутки россияне убили 2 жителей Донетчины, ранили еще 3.