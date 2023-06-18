На Таврійському напрямку росіяни втратили чотири роти за добу – Тарнавський

ОЛЕКСАНДР ТАРНАВСЬКИЙ. ФОТО З ЙОГО TELEGRAM

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що втрати росіян на цьому напрямку склали понад чотири роти.

Джерело: Тарнавський у Telegram

Пряма мова Тарнавського: "Кожна доба для росіян перетворюється на пекло. Наші воїни майстерно знищують ворога.

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За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад чотири роти.

Знищено та пошкоджено 77 одиниць військової техніки противника".

Деталі: Окрім окупантів та зброї, за словами Тарнавського, було знищено 12 місць зберігання боєприпасів росіян.