На Таврическом направлении россияне потеряли четыре роты за сутки - Тарнавский
Воскресенье, 18 июня 2023, 11:56
Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что потери россиян на этом направлении составили более четырех рот.
Источник: Тарнавский в Telegram
Прямая речь Тарнавского: "Каждые сутки для россиян превращаются в ад. Наши воины мастерски уничтожают врага.
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За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот.
Уничтожено и повреждено 77 единиц военной техники противника".
Детали: Кроме оккупантов и оружия, по словам Тарнавского, было уничтожено 12 мест хранения боеприпасов россиян.
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