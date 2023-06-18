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На Таврическом направлении россияне потеряли четыре роты за сутки - Тарнавский

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 июня 2023, 11:56
На Таврическом направлении россияне потеряли четыре роты за сутки - Тарнавский
АЛЕКСАНДР ТАРНАВСКИЙ. ФОТО ИЗ ЕГО TELEGRAM

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что потери россиян на этом направлении составили более четырех рот.

Источник: Тарнавский в Telegram

Прямая речь Тарнавского: "Каждые сутки для россиян превращаются в ад. Наши воины мастерски уничтожают врага.

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За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот.

Уничтожено и повреждено 77 единиц военной техники противника".

Детали: Кроме оккупантов и оружия, по словам Тарнавского, было уничтожено 12 мест хранения боеприпасов россиян.

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Темы: Вооруженные силывойна
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