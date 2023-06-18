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На Прикарпатті через негоду розмило дороги

Роман ПетренкоНеділя, 18 червня 2023, 12:55
На Прикарпатті через негоду розмило дороги
усі фото дсчс

На Прикарпатті паводки розмили дороги у кількох районах, повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук.

Джерело: Онищук у Telegram, ДСНС

Деталі: Зазначається, що у Білоберізькій громаді ускладнені проїзди до сіл Пробійнівка та Грамотне.

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Вода спадає, але все ще залишається високим рівень води у річці Чорний Черемош.

Ввечері 17 червня через стрімке підняття рівня води в гірських потічках було пошкоджено транспортне сполучення до с. Вороненко, там проживають до 400 людей. Вночі дорожні служби відновлювали сполучення.

За даними служб, потягом доби 18-19 червня на річках області очікується підвищення рівнів води на 0,3-1 м. У басейнах Прута i Дністра, особливо на гірських притоках - на 0,5 - 1,5 м.

ВІДЕО ДНЯ

Влада нагадує, що у гірських районах існує загроза локальних селевих потоків.

 

Теми: Івано-Франківська областьпогодадороги
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