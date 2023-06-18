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На Прикарпатье из-за непогоды размыло дороги

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 июня 2023, 12:55
На Прикарпатье из-за непогоды размыло дороги
все фото гсчс

На Прикарпатье паводки размыли дороги в нескольких районах, сообщила руководительница ОГА Светлана Онищук.

Источник: Онищук в Telegram, ГСЧС

Детали: Отмечается, что в Белоберезской общине затруднены проезды к селам Пробийновка и Грамотное.

Вода спадает, но все еще остается высоким уровень воды в реке Черный Черемош.

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Вечером 17 июня из-за стремительного поднятия уровня воды в горных ручьях было повреждено транспортное сообщение в с. Вороненко, там проживают до 400 человек. Ночью дорожные службы восстанавливали сообщение.

По данным служб, в течение суток 18-19 июня на реках области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1 м. В бассейнах Прута и Днестра, особенно на горных притоках - на 0,5 - 1,5 м.

Власти напоминают, что в горных районах существует угроза локальных селевых потоков.

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Темы: Ивано-Франковская областьпогодадороги
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