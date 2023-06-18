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Столтенберг: Майбутнє України в НАТО, але треба дочекатися закінчення війни

"Європейська правда"Неділя, 18 червня 2023, 13:16

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив переконання, що у майбутньому Україна стане членом Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Welt.

Водночас за словами Столтенберга, зараз пріоритетом для України "є утвердження себе як суверенної і незалежної держави".

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"Інакше не може бути й мови про членство…Ми повинні переконатися, що коли ця війна закінчиться, існуватимуть надійні домовленості щодо безпеки України, щоб Росія не могла переозброїтися і напасти знову, щоб цикл російської агресії був розірваний", – додав генсек НАТО.

Він розповів, що на саміті у Вільнюсі НАТО ухвалить пакет допомоги, який протягом кількох років наблизить Україну до стандартів Альянсу.

Політичні зв'язки між НАТО та Україною будуть активізовані, зазначив Столтенберг.

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Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне також домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі, натомість критикуючи рішення Бухарестського саміту, яке "максимально відірване від реальності".

Водночас президент США Джо Байден напередодні заявив, що виступає проти того, щоб спростити вимоги для України на шляху до членства в НАТО.

Теми: НАТОвійна
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