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Столтенберг: Майбутнє України в НАТО, але треба дочекатися закінчення війни

"Європейська правда"Неділя, 18 червня 2023, 13:16

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив переконання, що у майбутньому Україна стане членом Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Welt.

Водночас за словами Столтенберга, зараз пріоритетом для України "є утвердження себе як суверенної і незалежної держави".

"Інакше не може бути й мови про членство…Ми повинні переконатися, що коли ця війна закінчиться, існуватимуть надійні домовленості щодо безпеки України, щоб Росія не могла переозброїтися і напасти знову, щоб цикл російської агресії був розірваний", – додав генсек НАТО.

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Він розповів, що на саміті у Вільнюсі НАТО ухвалить пакет допомоги, який протягом кількох років наблизить Україну до стандартів Альянсу.

Політичні зв'язки між НАТО та Україною будуть активізовані, зазначив Столтенберг.

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне також домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі, натомість критикуючи рішення Бухарестського саміту, яке "максимально відірване від реальності".

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Водночас президент США Джо Байден напередодні заявив, що виступає проти того, щоб спростити вимоги для України на шляху до членства в НАТО.

Теми: НАТОвійна
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