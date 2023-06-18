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Столтенберг: Будущее Украины в НАТО, но надо дождаться окончания войны

"Европейская правда"Воскресенье, 18 июня 2023, 13:16

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил убеждение, что в будущем Украина станет членом Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью немецкому изданию Welt.

В то же время, по словам Столтенберга, сейчас приоритетом для Украины "является утверждение себя как суверенного и независимого государства".

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"Иначе не может быть и речи о членстве... Мы должны убедиться, что когда эта война закончится, будут существовать надежные договоренности по безопасности Украины, чтобы Россия не могла перевооружиться и напасть снова, чтобы цикл российской агрессии был разорван", – добавил генсек НАТО.

Он рассказал, что на саммите в Вильнюсе НАТО примет пакет помощи, который в течение нескольких лет приблизит Украину к стандартам Альянса.

Политические связи между НАТО и Украиной будут активизированы, отметил Столтенберг.

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Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится также добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе, взамен критикуя решение Бухарестского саммита, которое "максимально оторвано от реальности".

В то же время президент США Джо Байден накануне заявил, что выступает против того, чтобы упростить требования для Украины на пути к членству в НАТО.

Темы: НАТОвойна
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