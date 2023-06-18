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Харківщина: чоловік наступив на "Пелюстку" в траві, йому відірвало пальці

Роман ПетренкоНеділя, 18 червня 2023, 14:51
Харківщина: чоловік наступив на Пелюстку в траві, йому відірвало пальці
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У Харківському районі 18 червня 52-річний чоловік отримав травму, наступивши на міну в траві.

Джерело: ДСНС області

Деталі: Зазначається, що мешканець деокупованого села Токарівка Дергачівської громади наступив на протипіхотну міну ПФМ-1 "Пелюстка", яка знаходилась у високій траві.

Внаслідок вибуху йому відірвало пальці правої ступні, він у лікарні.

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Рятувальники просять людей не забувати про мінну небезпеку, особливо на деокупованих територіях.

Українців просять не відвідувати ліси, поля, водойми та інші відкриті простори.

Теми: Харківська областьвійна
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