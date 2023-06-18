Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Харківщина: чоловік наступив на "Пелюстку" в траві, йому відірвало пальці

Роман ПетренкоНеділя, 18 червня 2023, 14:51
Харківщина: чоловік наступив на Пелюстку в траві, йому відірвало пальці
deppstatemap

У Харківському районі 18 червня 52-річний чоловік отримав травму, наступивши на міну в траві.

Джерело: ДСНС області

Деталі: Зазначається, що мешканець деокупованого села Токарівка Дергачівської громади наступив на протипіхотну міну ПФМ-1 "Пелюстка", яка знаходилась у високій траві.

Реклама:

Внаслідок вибуху йому відірвало пальці правої ступні, він у лікарні.

Рятувальники просять людей не забувати про мінну небезпеку, особливо на деокупованих територіях.

Українців просять не відвідувати ліси, поля, водойми та інші відкриті простори.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Харківська область
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
Усі новини...
Реклама: