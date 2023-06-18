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Харьковщина: мужчина наступил на "Лепесток" в траве, ему оторвало пальцы

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 июня 2023, 14:51
Харьковщина: мужчина наступил на Лепесток в траве, ему оторвало пальцы
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В Харьковском районе 18 июня 52-летний мужчина получил травму, наступив на мину в траве.

Источник: ГСЧС области

Детали: Отмечается, что житель деоккупированного села Токаревка Дергачевской громады наступил на противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток", которая находилась в высокой траве.

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В результате взрыва ему оторвало пальцы правой ступни, он в больнице.

Спасатели просят людей не забывать о минной опасности, особенно на деоккупированных территориях.

Украинцев просят не посещать леса, поля, водоемы и другие открытые пространства.

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Темы: Харьковская областьвойна
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