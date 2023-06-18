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У Брянську горів військовий госпіталь, що будується

Катерина ТищенкоНеділя, 18 червня 2023, 15:29
У Брянську горів військовий госпіталь, що будується
пожежа у Брянську 18 червня, фото Mash

У російському Брянську горів військовий госпіталь, що будується, над ним піднімався чорний густий дим.

Джерело: російські телеграм-канали, державне агентство ТАСС

Деталі: Низка телеграм-каналів повідомила, що у Володарському районі Брянська горить споруджуваний госпіталь для "ветеранів".

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За даними каналу Mash, однією з можливих причин пожежі могла бути диверсія.

Пізніше відкрите горіння ліквідували, стало відомо, що горіло бітумне покриття на покрівлі. Постраждалих немає.

Як повідомили ТАСС в екстрених службах, у Брянську сталася пожежа на будмайданчику військового госпіталю.

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"Під час заливки бітумом плит сталося загоряння. Пожежники гасять. Причини встановлять відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

В екстрених службах уточнили, що сторонніх причин пожежі немає.

Теми: Росіяпожежавійна
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