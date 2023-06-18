У Брянську горів військовий госпіталь, що будується
У російському Брянську горів військовий госпіталь, що будується, над ним піднімався чорний густий дим.
Джерело: російські телеграм-канали, державне агентство ТАСС
Деталі: Низка телеграм-каналів повідомила, що у Володарському районі Брянська горить споруджуваний госпіталь для "ветеранів".
За даними каналу Mash, однією з можливих причин пожежі могла бути диверсія.
Пізніше відкрите горіння ліквідували, стало відомо, що горіло бітумне покриття на покрівлі. Постраждалих немає.
Як повідомили ТАСС в екстрених службах, у Брянську сталася пожежа на будмайданчику військового госпіталю.
"Під час заливки бітумом плит сталося загоряння. Пожежники гасять. Причини встановлять відповідні служби", - йдеться в повідомленні.
В екстрених службах уточнили, що сторонніх причин пожежі немає.