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В Брянске горел строящийся военный госпиталь

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 15:29
В Брянске горел строящийся военный госпиталь
пожар в Брянске 18 июня, фото Mash

В российском Брянске горел строящийся военный госпиталь, над ним поднимался черный густой дым.

Источник: российские телеграм-каналы, государственное агентство ТАСС

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Детали: Ряд телеграм-каналов сообщили, что в Володарском районе Брянска горит строящийся госпиталь для "ветеранов".

По данным канала Mash, одной из возможных причин пожара могла быть диверсия.

Позже открытое горение ликвидировали, стало известно, что горело битумное покрытие на кровле. Пострадавших нет.

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Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в Брянске произошел пожар на стройплощадке военного госпиталя.

"При заливке битумом плит произошло возгорание. Пожарные тушат. Причины установят соответствующие службы", — говорится в сообщении.

В экстренных службах уточнили, что сторонних причин пожара нет.

Темы: Росcияпожарвойна
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