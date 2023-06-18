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В Брянске горел строящийся военный госпиталь

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 15:29
В Брянске горел строящийся военный госпиталь
пожар в Брянске 18 июня, фото Mash

В российском Брянске горел строящийся военный госпиталь, над ним поднимался черный густой дым.

Источник: российские телеграм-каналы, государственное агентство ТАСС

Детали: Ряд телеграм-каналов сообщили, что в Володарском районе Брянска горит строящийся госпиталь для "ветеранов".

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По данным канала Mash, одной из возможных причин пожара могла быть диверсия.

Позже открытое горение ликвидировали, стало известно, что горело битумное покрытие на кровле. Пострадавших нет.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в Брянске произошел пожар на стройплощадке военного госпиталя.

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"При заливке битумом плит произошло возгорание. Пожарные тушат. Причины установят соответствующие службы", — говорится в сообщении.

В экстренных службах уточнили, что сторонних причин пожара нет.

Темы: Росcияпожарвойна
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