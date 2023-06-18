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На Миколаївщині у воді також виявили холероподібний вібріон

Катерина ТищенкоНеділя, 18 червня 2023, 17:26
На Миколаївщині у воді також виявили холероподібний вібріон
Миколаївщина, фото з Facebook Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України

На територіях Миколаївської області, що зазнали підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС, також, як і на Одещині, виявили холероподібний вібріон, що може викликати захворювання на гострі кишкові інфекції.

Джерело: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України

Дослівно: "Станом на 18 червня 2023, за результатами проведених досліджень, холерного вібріону у воді не виділено, проте виділено холероподібний вібріон (який є маркером можливої наявності холерного вібріону) в наступних місцях:

  • р. Інгулець  – м. Снігурівка;
  • Бузький лиман – пляж "Чайка", рекреаційна зона "Намив" у м. Миколаєві;
  • р. Інгул – м. Миколаїв
  • Дніпро-Бузький лиман".

Деталі: Крім того, за мікробіологічними показниками лактозо-позитивна кишкова паличка (при допустимому рівні 5000 од.) становить: р. Інгулець – 240000000, Дніпро-Бузький лиман – 6200 – 13000.

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На санітарно-хімічні показники у р. Інгулець не відповідав нормативам розчинений кисень, сухий залишок, хлориди, залізо та біологічне споживання кисню, у Дніпро-Бузькому лимані відмічається перевищення гранично допустимих концентрацій по аміаку.

Нафтопродукти та пестициди у відібраних на дослідження пробах відсутні.

З метою недопущення виникнення гострих кишкових інфекцій, ДУ "Миколаївський ОЦКПХ МОЗ" рекомендує:

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  • не вживати воду в питних цілях
  • не купатися у відкритих водоймах
  • не вживати річкову рибу (у т.ч. в’ялену, слобосолону, копчену)
  • дотримуватися правил особистої гігієни
  • обробляти руки антисептичними засобами.

Що передувало: Раніше в Одесі внаслідок підриву Каховської ГЕС у Чорному морі поблизу морського порту виявили холероподібний вібріон, який може викликати захворювання на гострі кишкові інфекції, але не є збудником холери.

Теми: Миколаївська областьводаздоров'яКаховська ГЕС
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