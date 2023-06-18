На Миколаївщині у воді також виявили холероподібний вібріон

На територіях Миколаївської області, що зазнали підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС, також, як і на Одещині, виявили холероподібний вібріон, що може викликати захворювання на гострі кишкові інфекції.

Джерело: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України

Дослівно: "Станом на 18 червня 2023, за результатами проведених досліджень, холерного вібріону у воді не виділено, проте виділено холероподібний вібріон (який є маркером можливої наявності холерного вібріону) в наступних місцях:

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р. Інгулець – м. Снігурівка;

Бузький лиман – пляж "Чайка", рекреаційна зона "Намив" у м. Миколаєві;

р. Інгул – м. Миколаїв

Дніпро-Бузький лиман".

Деталі: Крім того, за мікробіологічними показниками лактозо-позитивна кишкова паличка (при допустимому рівні 5000 од.) становить: р. Інгулець – 240000000, Дніпро-Бузький лиман – 6200 – 13000.

На санітарно-хімічні показники у р. Інгулець не відповідав нормативам розчинений кисень, сухий залишок, хлориди, залізо та біологічне споживання кисню, у Дніпро-Бузькому лимані відмічається перевищення гранично допустимих концентрацій по аміаку.

Нафтопродукти та пестициди у відібраних на дослідження пробах відсутні.

ВІДЕО ДНЯ

З метою недопущення виникнення гострих кишкових інфекцій, ДУ "Миколаївський ОЦКПХ МОЗ" рекомендує:

не вживати воду в питних цілях

не купатися у відкритих водоймах

не вживати річкову рибу (у т.ч. в’ялену, слобосолону, копчену)

дотримуватися правил особистої гігієни

обробляти руки антисептичними засобами.

Що передувало: Раніше в Одесі внаслідок підриву Каховської ГЕС у Чорному морі поблизу морського порту виявили холероподібний вібріон, який може викликати захворювання на гострі кишкові інфекції, але не є збудником холери.