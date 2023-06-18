Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Николаевщине в воде также обнаружили холероподобный вибрион

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 17:26
На Николаевщине в воде также обнаружили холероподобный вибрион
Николаевщина, фото из Facebook Николаевского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины

На территориях Николаевской области, подвергшихся подтоплению после подрыва россиянами Каховской ГЭС, также, как и в Одесской области, обнаружили холероподобный вибрион, который может вызвать заболевания острыми кишечными инфекциями.

Источник: Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины

Дословно: "По состоянию на 18 июня 2023, по результатам проведенных исследований, холерного вибриона в воде не выделено, однако выделен холероподобный вибрион (который является маркером возможного наличия холерного вибриона) в следующих местах:

Реклама:
  • р. Ингулец - г. Снигиревка;
  • Бугский лиман - пляж "Чайка", рекреационная зона "Намыв" в г. Николаеве;
  • р. Ингул - г. Николаев
  • Днепр-Бугский лиман".

Детали: Кроме того, по микробиологическим показателям лактозо-положительная кишечная палочка (при допустимом уровне 5000 ед.) составляет: р. Ингулец - 240000000, Днепро-Бугский лиман - 6200 - 13000.

На санитарно-химические показатели в р. Ингулец не соответствовал нормативам растворенный кислород, сухой остаток, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода, в Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимых концентраций по аммиаку.

Нефтепродукты и пестициды в отобранных на исследование пробах отсутствуют.

ВИДЕО ДНЯ

С целью недопущения возникновения острых кишечных инфекций, ГУ "Николаевский ОЦКПХ МЗ" рекомендует:

  • не употреблять воду в питьевых целях
  • не купаться в открытых водоемах
  • не употреблять речную рыбу (в т.ч. вяленую, слобосоленую, копченую)
  • соблюдать правила личной гигиены
  • обрабатывать руки антисептическими средствами.

Что предшествовало: Ранее в Одессе в результате подрыва Каховской ГЭС в Черном море вблизи морского порта обнаружили холероподобный вибрион, который может вызвать заболевания острыми кишечными инфекциями, но не является возбудителем холеры.

Темы: Николаевская областьводаздоровьеКаховская ГЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Николаевская область
Притворялась "детективом" и обманывала семьи пропавших бойцов: на Николаевщине задержали мошенницу
Украинцев призывают к осмотрительности 23-24 августа: У нас День Независимости, а россияне коварны
"Психические болезни" для уклонистов: на Николаевщине разоблачили масштабную схему торговли справками
Последние новости
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
Все новости...
Реклама: