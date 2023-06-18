На Николаевщине в воде также обнаружили холероподобный вибрион
На территориях Николаевской области, подвергшихся подтоплению после подрыва россиянами Каховской ГЭС, также, как и в Одесской области, обнаружили холероподобный вибрион, который может вызвать заболевания острыми кишечными инфекциями.
Источник: Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины
Дословно: "По состоянию на 18 июня 2023, по результатам проведенных исследований, холерного вибриона в воде не выделено, однако выделен холероподобный вибрион (который является маркером возможного наличия холерного вибриона) в следующих местах:
- р. Ингулец - г. Снигиревка;
- Бугский лиман - пляж "Чайка", рекреационная зона "Намыв" в г. Николаеве;
- р. Ингул - г. Николаев
- Днепр-Бугский лиман".
Детали: Кроме того, по микробиологическим показателям лактозо-положительная кишечная палочка (при допустимом уровне 5000 ед.) составляет: р. Ингулец - 240000000, Днепро-Бугский лиман - 6200 - 13000.
На санитарно-химические показатели в р. Ингулец не соответствовал нормативам растворенный кислород, сухой остаток, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода, в Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимых концентраций по аммиаку.
Нефтепродукты и пестициды в отобранных на исследование пробах отсутствуют.
С целью недопущения возникновения острых кишечных инфекций, ГУ "Николаевский ОЦКПХ МЗ" рекомендует:
- не употреблять воду в питьевых целях
- не купаться в открытых водоемах
- не употреблять речную рыбу (в т.ч. вяленую, слобосоленую, копченую)
- соблюдать правила личной гигиены
- обрабатывать руки антисептическими средствами.
Что предшествовало: Ранее в Одессе в результате подрыва Каховской ГЭС в Черном море вблизи морского порта обнаружили холероподобный вибрион, который может вызвать заболевания острыми кишечными инфекциями, но не является возбудителем холеры.