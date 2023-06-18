На Николаевщине в воде также обнаружили холероподобный вибрион

Николаевщина, фото из Facebook Николаевского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины

На территориях Николаевской области, подвергшихся подтоплению после подрыва россиянами Каховской ГЭС, также, как и в Одесской области, обнаружили холероподобный вибрион, который может вызвать заболевания острыми кишечными инфекциями.

Источник: Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины

Дословно: "По состоянию на 18 июня 2023, по результатам проведенных исследований, холерного вибриона в воде не выделено, однако выделен холероподобный вибрион (который является маркером возможного наличия холерного вибриона) в следующих местах:

р. Ингулец - г. Снигиревка;

Бугский лиман - пляж "Чайка", рекреационная зона "Намыв" в г. Николаеве;

р. Ингул - г. Николаев

Днепр-Бугский лиман".

Детали: Кроме того, по микробиологическим показателям лактозо-положительная кишечная палочка (при допустимом уровне 5000 ед.) составляет: р. Ингулец - 240000000, Днепро-Бугский лиман - 6200 - 13000.

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На санитарно-химические показатели в р. Ингулец не соответствовал нормативам растворенный кислород, сухой остаток, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода, в Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимых концентраций по аммиаку.

Нефтепродукты и пестициды в отобранных на исследование пробах отсутствуют.

С целью недопущения возникновения острых кишечных инфекций, ГУ "Николаевский ОЦКПХ МЗ" рекомендует:

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не употреблять воду в питьевых целях

не купаться в открытых водоемах

не употреблять речную рыбу (в т.ч. вяленую, слобосоленую, копченую)

соблюдать правила личной гигиены

обрабатывать руки антисептическими средствами.

Что предшествовало: Ранее в Одессе в результате подрыва Каховской ГЭС в Черном море вблизи морского порта обнаружили холероподобный вибрион, который может вызвать заболевания острыми кишечными инфекциями, но не является возбудителем холеры.