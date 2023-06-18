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Офіс омбудсмена знає про 240 випадків вилучення дітей у біженців з України в країнах ЄС

Катерина ТищенкоНеділя, 18 червня 2023, 17:46
Офіс омбудсмена знає про 240 випадків вилучення дітей у біженців з України в країнах ЄС
українці на польському кордоні, фото Getty Images

В Офісі омбудсмена мають інформацію про 240 випадків, коли соціальні служби європейських країн забирають дітей з сімей українських біженців.

Джерело: представниця омбудсмена з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту Ірина Суслова в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Через відмінності у законодавстві, у європейських країнах трапляються випадки, так би мовити, відібрання дитини у людей, з якими вона перебуває. Станом на зараз таких випадків зафіксовано 240.

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Для прикладу, це можуть бути історії, коли мама була змушена залишитись на роботі в Україні, а в евакуацію відправила бабусю зі своєю дитиною. Бабуся не має ніякої довіреності на представлення інтересів і не вважається за європейським законодавством родичкою цій дитині. Таким чином соціальні служби можуть задіяти поліцію і вилучити дитину із сім’ї".

Деталі: За її словами, тут є недопрацювання з боку України.

"Тому що ми мали повідомити людей, сказати: "Друзі, є закон, він передбачає, що, наприклад, у Німеччині ви маєте зробити ось такі процедури". Чи що не може бути в Італії або Франції опікуном людина, яка досягла 65-річного віку. Офіс уповноваженого намагається слідкувати за цією історією, моніторити ситуацію, надавати правову допомогу жінкам або сім’ям, які опинилися в такій ситуації. Ми працюємо зараз із міжнародними організаціями, щоб врегулювати це питання, і щоб ті, хто потрапив у таку ситуацію, отримали правову допомогу і переклад", – зазначила Суслова.

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Представниця омбудсмена пояснила, що родичі дітей, яких забрали європейські соціальні служби, мають обов’язково звернутися до консульського відділу і поінформувати їх, також вони можуть звернутися до Офісу уповноваженого з прав людини.

Що передувало: На початку травня уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що українській владі відомі "декілька десятків" випадків вилучення дітей з родин біженців у ЄС.

Теми: ЄСдітиомбудсменбіженці
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