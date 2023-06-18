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Офис омбудсмена знает о 240 случаях изъятия детей у беженцев из Украины в странах ЕС

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 17:46
Офис омбудсмена знает о 240 случаях изъятия детей у беженцев из Украины в странах ЕС
украинцы на польской границе, фото Getty Images

В Офисе омбудсмена располагают информацией о 240 случаях, когда социальные службы европейских стран забирают детей из семей украинских беженцев.

Источник: представитель омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Из-за различий в законодательстве, в европейских странах бывают случаи, так сказать, отобрания ребенка у людей, с которыми он находится. По состоянию на сейчас таких случаев зафиксировано 240.

Например, это могут быть истории, когда мама была вынуждена остаться на работе в Украине, а в эвакуацию отправила бабушку со своим ребенком. Бабушка не имеет никакой доверенности на представление интересов и не считается по европейскому законодательству родственницей этому ребенку. Таким образом социальные службы могут задействовать полицию и изъять ребенка из семьи".

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Детали: По ее словам, здесь есть недоработки со стороны Украины.

"Потому что мы должны были сообщить людям, сказать: "Друзья, есть закон, он предусматривает, что, например, в Германии вы должны сделать вот такие процедуры". Или что не может быть в Италии или Франции опекуном человек, достигший 65-летнего возраста. Офис уполномоченного пытается следить за этой историей, мониторить ситуацию, оказывать правовую помощь женщинам или семьям, которые оказались в такой ситуации. Мы работаем сейчас с международными организациями, чтобы урегулировать этот вопрос, и чтобы те, кто попал в такую ситуацию, получили правовую помощь и перевод", - отметила Суслова.

Представитель омбудсмена пояснила, что родственники детей, которых забрали европейские социальные службы, должны обязательно обратиться в консульский отдел и проинформировать их, также они могут обратиться в Офис уполномоченного по правам человека.

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Что предшествовало: В начале мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что украинской власти известны "несколько десятков" случаев изъятия детей из семей беженцев в ЕС.

Темы: ЕСдетиомбудсменбеженцы
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