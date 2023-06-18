Окупанти мінують ділянки мешканців, які виїхали на підконтрольну Україні територію – Генштаб

В окупованому селі Покровське Запорізької області російські війська проводять мінування приватних земельних ділянок місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну Україні територію.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "В населеному пункті Покровське Запорізької області інженерними підрозділами російських окупаційних військ проводиться мінування приватних земельних ділянок місцевих жителів, які відмовились від отримання російського паспорта та виїхали на підконтрольну Україні територію.

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Водночас земельні сільськогосподарські ділянки місцевих колаборантів не підлягають мінуванню".