Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти мінують ділянки мешканців, які виїхали на підконтрольну Україні територію – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 18 червня 2023, 19:00
Окупанти мінують ділянки мешканців, які виїхали на підконтрольну Україні територію – Генштаб
село Покровське Запорізької області, Google maps

В окупованому селі Покровське Запорізької області російські війська проводять мінування приватних земельних ділянок місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну Україні територію.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "В населеному пункті Покровське Запорізької області інженерними підрозділами російських окупаційних військ проводиться мінування приватних земельних ділянок місцевих жителів, які відмовились від отримання російського паспорта та виїхали на підконтрольну Україні територію.

Реклама:

Водночас земельні сільськогосподарські ділянки місцевих колаборантів не підлягають мінуванню".

Теми: ГенштабЗапорізька областьмінуванняокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Генштаб
Захисники "відмінусували" ще 570 загарбників і 9 танків ворога
Сили оборони уразили ворожий "Солнцепьок" – зведення
Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу
Останні новини
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
Усі новини...
Реклама: