Окупанти мінують ділянки мешканців, які виїхали на підконтрольну Україні територію – Генштаб
Неділя, 18 червня 2023, 19:00
В окупованому селі Покровське Запорізької області російські війська проводять мінування приватних земельних ділянок місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну Україні територію.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ
Дослівно: "В населеному пункті Покровське Запорізької області інженерними підрозділами російських окупаційних військ проводиться мінування приватних земельних ділянок місцевих жителів, які відмовились від отримання російського паспорта та виїхали на підконтрольну Україні територію.
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Водночас земельні сільськогосподарські ділянки місцевих колаборантів не підлягають мінуванню".