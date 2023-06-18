Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти мінують ділянки мешканців, які виїхали на підконтрольну Україні територію – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 18 червня 2023, 19:00
Окупанти мінують ділянки мешканців, які виїхали на підконтрольну Україні територію – Генштаб
село Покровське Запорізької області, Google maps

В окупованому селі Покровське Запорізької області російські війська проводять мінування приватних земельних ділянок місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну Україні територію.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "В населеному пункті Покровське Запорізької області інженерними підрозділами російських окупаційних військ проводиться мінування приватних земельних ділянок місцевих жителів, які відмовились від отримання російського паспорта та виїхали на підконтрольну Україні територію.

Водночас земельні сільськогосподарські ділянки місцевих колаборантів не підлягають мінуванню".

Реклама:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ГенштабЗапорізька областьмінуванняокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Буданов: "Вагнер" більше не воюватиме в Україні

Прокуратура взялась за перевірку одеського військкома та його родичів

Держконцерн "Укроборонпром" остаточно реформували в акціонерне товариство

Рада звузила можливість відстрочки від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю

У США припускають, що "червоні лінії" Путіна є гнучкішими, ніж вважали раніше – Politico

інфографікаБільшість українців мають родичів або друзів, які отримали поранення або загинули у війні з РФ

Усі новини...
Генштаб
Мінус 650 окупантів, гелікоптер і 7 танків − втрати Росії за добу
Сили оборони уразили 3 пункти управління ворога – зведення
На чотирьох напрямках тривають важкі бої, за добу було 30 боєзіткнень − Генштаб
Останні новини
15:05
Яку безкоштовну психологічну допомогу надають сімейні лікарі – пояснює МОЗ
14:59
Росіяни вдень обстріляли Херсон, двоє постраждалих – ОВА
14:59
В Краматорську під час атаки РФ постраждала письменниця Вікторія Амеліна
14:48
Після бунту "Вагнера" з'явилася нова небезпека на східному фланзі НАТО – заява спікерів країн Балтії
14:41
Буданов: "Вагнер" більше не воюватиме в Україні
14:40
Буданов відповів, чи залишаються "вагнерівці" на території України
14:38
відео, фотоРосія влаштувала повінь у Токмаку перед наступом України – Bellingcat
14:36
Стало відомо, скільки учасників НМТ отримали найвищі бали і з яких предметів
14:32
Боррель про заколот у Росії: слабший Путін – це більша небезпека
14:31
Екс-власники "Приватбанку" не змогли оскаржити націоналізацію: Верховний суд поставив крапку у справі
Усі новини...
Реклама: