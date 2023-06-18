Оккупанты минируют участки жителей, выехавших на подконтрольную Украине территорию – Генштаб
Воскресенье, 18 июня 2023, 19:00
В оккупированном селе Покровское Запорожской области российские войска проводят минирование частных земельных участков местных жителей, которые выехали на подконтрольную Украине территорию.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Дословно: "В населенном пункте Покровское Запорожской области инженерными подразделениями российских оккупационных войск проводится минирование частных земельных участков местных жителей, которые отказались от получения российского паспорта и выехали на подконтрольную Украине территорию.
В то же время земельные сельскохозяйственные участки местных коллаборантов не подлежат минированию".
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