Оккупанты минируют участки жителей, выехавших на подконтрольную Украине территорию – Генштаб

В оккупированном селе Покровское Запорожской области российские войска проводят минирование частных земельных участков местных жителей, которые выехали на подконтрольную Украине территорию.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В населенном пункте Покровское Запорожской области инженерными подразделениями российских оккупационных войск проводится минирование частных земельных участков местных жителей, которые отказались от получения российского паспорта и выехали на подконтрольную Украине территорию.

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В то же время земельные сельскохозяйственные участки местных коллаборантов не подлежат минированию".