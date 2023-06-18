Росіяни в День батька вбили поліцейського і його 4-річного сина на Сумщині
Внаслідок обстрілів Сумщини у неділю загинули двоє цивільних осіб – батько і 4-річний син.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація, міський голова Білопілля Юрій Зарко у коментарі Суспільному, Офіс генпрокурора, поліція Сумської області
Дослівно Сумська ОВА: "Сьогодні внаслідок артилерійського обстрілу м.Білопілля загинули цивільні особи – батько і син".
Деталі: Разом з тим, міський голова Білопілля Юрій Зарко уточнив Суспільному, що загинув батько з дитиною.
"Як раз проходив батько з сином. І буквально в трьох метрах від них прилетів снаряд. Вони просто бігли в укриття і буквально не добігли 5 метрів. Батько на місці загинув, дитину не встигли довезти до лікарні, померла на руках", - розповів Зарко.
За словами міського голови, це сталося близько 16:20. Також Зарко додав, що були потужні вибухи у центрі міста.
За попередньою інформацією, влучання були біля місцевого гуртожитку, по приміщенню кінотеатру, в житловий будинок.
Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок обстрілу Білопілля загинув 4-річний хлопчик та його батько, які перебували на вулиці.
Там також опублікували фото наслідків обстрілу.
Поліція Сумської області повідомила, що внаслідок обстрілу загинув оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції старший лейтенант поліції Роман Бабенко та його син.