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Росіяни в День батька вбили поліцейського і його 4-річного сина на Сумщині

Катерина ТищенкоНеділя, 18 червня 2023, 20:29
Росіяни в День батька вбили поліцейського і його 4-річного сина на Сумщині
наслідки обстрілу Білопілля 18 червня, фото Офісу генпрокурора

Внаслідок обстрілів Сумщини у неділю загинули двоє цивільних осіб – батько і 4-річний син.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація, міський голова Білопілля Юрій Зарко у коментарі Суспільному, Офіс генпрокурора, поліція Сумської області

Дослівно Сумська ОВА: "Сьогодні внаслідок артилерійського обстрілу м.Білопілля загинули цивільні особи – батько і син".

Деталі: Разом з тим, міський голова Білопілля Юрій Зарко уточнив Суспільному, що загинув батько з дитиною.

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"Як раз проходив батько з сином. І буквально в трьох метрах від них прилетів снаряд. Вони просто бігли в укриття і буквально не добігли 5 метрів. Батько на місці загинув, дитину не встигли довезти до лікарні, померла на руках", - розповів Зарко.

За словами міського голови, це сталося близько 16:20. Також Зарко додав, що були потужні вибухи у центрі міста.

За попередньою інформацією, влучання були біля місцевого гуртожитку, по приміщенню кінотеатру, в житловий будинок.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок обстрілу Білопілля загинув 4-річний хлопчик та його батько, які перебували на вулиці.

Там також опублікували фото наслідків обстрілу.  

 
Роман Бабенко, фото поліції Сумщини

Поліція Сумської області повідомила, що внаслідок обстрілу загинув оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції старший лейтенант поліції Роман Бабенко та його син.

Теми: Сумська областьвійна
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