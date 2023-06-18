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Россияне в День отца убили полицейского и его 4-летнего сына на Сумщине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 20:29
Россияне в День отца убили полицейского и его 4-летнего сына на Сумщине
последствия обстрела Белополья 18 июня, фото Офиса генпрокурора

В результате обстрелов Сумщины в воскресенье погибли двое гражданских лиц – отец и 4-летний сын.

Источник: Сумская областная военная администрация, городской голова Белополья Юрий Зарко в комментарии Суспільному, Офис генпрокурора, полиция Сумской области

Дословно: "Сегодня в результате артиллерийского обстрела г.Белополье погибли гражданские лица – отец и сын".

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Детали: В ОВА пообещали предоставить уточненную информацию дополнительно.

Вместе с тем, городской голова Белополья Юрий Зарко уточнил Суспільному, что погиб отец с ребенком.

"Как раз проходил отец с сыном. И буквально в трех метрах от них прилетел снаряд. Они просто бежали в укрытие и буквально не добежали 5 метров. Отец на месте погиб, ребенка не успели довезти до больницы, умер на руках", - рассказал Зарко.

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По словам городского головы, это произошло около 16:20. Также Зарко добавил, что были мощные взрывы в центре города.

По предварительной информации, попадания были возле местного общежития, по помещению кинотеатра, в жилой дом.

Позже в Офисе генпрокурора сообщили, что в результате обстрела Белополья погиб 4-летний мальчик и его отец, которые находились на улице.

Там также опубликовали фото последствий обстрела.  

 
Роман Бабенко, фото полиции Сумской области

Полиция Сумской области сообщила, что в результате обстрела погиб оперуполномоченный сектора криминальной полиции отделения полиции № 1 (г. Белополье) Сумского районного управления полиции старший лейтенант полиции Роман Бабенко и его сын.

Темы: Сумская областьвойна
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