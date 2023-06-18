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Росіяни обстріляли Харківщину: є поранений, пошкоджено будинки й авто

Катерина ТищенкоНеділя, 18 червня 2023, 20:56
Росіяни обстріляли Харківщину: є поранений, пошкоджено будинки й авто
наслідки обстрілу Харківщини, фото прокуратури

Внаслідок обстрілу російськими військами села Липці на Харківщині поранено місцевого мешканця, пошкоджено житлові будинки та автівки.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За даними слідства, 18 червня близько 15:00 окупанти обстріляли село Липці. За попередньою інформацією, з міномета.

Отримав поранення місцевий житель. Пошкоджено житлові будинки та автівки".

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Деталі: В Офісі генпрокурора також повідомили, що протягом дня російські військові обстрілювали Куп’янськ. Зафіксовано пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд та автомобілів містян.

Теми: Харківська областьвійна
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