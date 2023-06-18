Россияне обстреляли Харьковскую область: есть раненый, повреждены дома и авто
Воскресенье, 18 июня 2023, 20:56
В результате обстрела российскими войсками села Липцы на Харьковщине ранен местный житель, повреждены жилые дома и автомобили.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "По данным следствия, 18 июня около 15:00 оккупанты обстреляли село Липцы. По предварительной информации, из миномета.
Получил ранения местный житель. Повреждены жилые дома и машины".
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Детали: В Офисе генпрокурора также сообщили, что в течение дня российские военные обстреливали Купянск. Зафиксировано повреждение частных домовладений, хозяйственных построек и автомобилей горожан.