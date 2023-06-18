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Россияне обстреляли Харьковскую область: есть раненый, повреждены дома и авто

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 20:56
Россияне обстреляли Харьковскую область: есть раненый, повреждены дома и авто
последствия обстрела Харьковщины, фото прокуратуры

В результате обстрела российскими войсками села Липцы на Харьковщине ранен местный житель, повреждены жилые дома и автомобили.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, 18 июня около 15:00 оккупанты обстреляли село Липцы. По предварительной информации, из миномета.

Получил ранения местный житель. Повреждены жилые дома и машины".

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Детали: В Офисе генпрокурора также сообщили, что в течение дня российские военные обстреливали Купянск. Зафиксировано повреждение частных домовладений, хозяйственных построек и автомобилей горожан.

Темы: Харьковская областьвойна
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