Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Нашим крокам із деокупації немає та не буде альтернативи

Катерина ТищенкоНеділя, 18 червня 2023, 22:39
Зеленський: Нашим крокам із деокупації немає та не буде альтернативи
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росію зараз має хвилювати, як підготувати своє суспільство до втрати захоплених українських територій.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Що стосується держави-терориста. Єдине, що їх зараз має хвилювати – як підготувати їхнє суспільство, російське суспільство, до того, що вони втрачатимуть усе те, заради чого знищують майбутнє своєї держави.

Реклама:

Захоплені території Росія втрачатиме. Нашим крокам із деокупації немає та не буде альтернативи. Наші військові рухаються: позиція за позицією, крок за кроком ідемо вперед".

Деталі: Зеленський анонсував наступного тижня "нові важливі комунікації з партнерами – саме заради нашого руху, саме заради зброї, саме заради того, щоб у наших воїнів було все необхідне".

Теми: Зеленськийконтрнаступдеокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Росіяни в День батька вбили поліцейського і його 4-річного сина на Сумщині
Сили оборони збили ще один ворожий вертоліт Ка-52
Жодного Patriot в Україні не знищено – Зеленський відповів на брехню Путіна
Пригожин заявив, що 32 тисячі колишніх засуджених повернулися додому з війни в Україні
Останні новини
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
Усі новини...
Реклама: