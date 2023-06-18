Зеленський: Нашим крокам із деокупації немає та не буде альтернативи

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росію зараз має хвилювати, як підготувати своє суспільство до втрати захоплених українських територій.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Що стосується держави-терориста. Єдине, що їх зараз має хвилювати – як підготувати їхнє суспільство, російське суспільство, до того, що вони втрачатимуть усе те, заради чого знищують майбутнє своєї держави.

Захоплені території Росія втрачатиме. Нашим крокам із деокупації немає та не буде альтернативи. Наші військові рухаються: позиція за позицією, крок за кроком ідемо вперед".

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Деталі: Зеленський анонсував наступного тижня "нові важливі комунікації з партнерами – саме заради нашого руху, саме заради зброї, саме заради того, щоб у наших воїнів було все необхідне".