Зеленський: Нашим крокам із деокупації немає та не буде альтернативи

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росію зараз має хвилювати, як підготувати своє суспільство до втрати захоплених українських територій.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Що стосується держави-терориста. Єдине, що їх зараз має хвилювати – як підготувати їхнє суспільство, російське суспільство, до того, що вони втрачатимуть усе те, заради чого знищують майбутнє своєї держави.

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Захоплені території Росія втрачатиме. Нашим крокам із деокупації немає та не буде альтернативи. Наші військові рухаються: позиція за позицією, крок за кроком ідемо вперед".

Деталі: Зеленський анонсував наступного тижня "нові важливі комунікації з партнерами – саме заради нашого руху, саме заради зброї, саме заради того, щоб у наших воїнів було все необхідне".