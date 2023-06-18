Зеленский: Нашим шагам по деоккупации нет и не будет альтернативы

Президент Владимир Зеленский считает, что Россию сейчас должно волновать, как подготовить свое общество к потере захваченных украинских территорий.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Что касается государства-террориста. Единственное, что их сейчас должно волновать – как подготовить их общество, российское общество, к тому, что они будут терять все то, ради чего уничтожают будущее своего государства.

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Захваченные территории Россия будет терять. Нашим шагам по деоккупации нет и не будет альтернативы. Наши военные движутся: позиция за позицией, шаг за шагом идем вперед".

Детали: Зеленский анонсировал на следующей неделе "новые важные коммуникации с партнерами – именно ради нашего движения, именно ради оружия, именно ради того, чтобы у наших воинов было все необходимое".