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Зеленский: Нашим шагам по деоккупации нет и не будет альтернативы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 22:39
Зеленский: Нашим шагам по деоккупации нет и не будет альтернативы
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что Россию сейчас должно волновать, как подготовить свое общество к потере захваченных украинских территорий.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Что касается государства-террориста. Единственное, что их сейчас должно волновать – как подготовить их общество, российское общество, к тому, что они будут терять все то, ради чего уничтожают будущее своего государства.

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Захваченные территории Россия будет терять. Нашим шагам по деоккупации нет и не будет альтернативы. Наши военные движутся: позиция за позицией, шаг за шагом идем вперед".

Детали: Зеленский анонсировал на следующей неделе "новые важные коммуникации с партнерами – именно ради нашего движения, именно ради оружия, именно ради того, чтобы у наших воинов было все необходимое".

Темы: Зеленскийконтрнаступлениедеоккупациявойна
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