Цей тиждень був дуже важливий для наших наступальних дій – президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що цей тиждень був дуже важливим для українських наступальних дій і подякував українським воїнам.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Завершується цей тиждень – дуже важливий для нас усіх тиждень: для нашої оборони, для наших кроків уперед – для наших наступальних дій. І саме час подякувати всім нашим воїнам, тим, хто відзначився саме цього тижня".

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Деталі: За словами президента, Таврійський напрямок "найбільш жорсткий".

Він подякував морпіхам 35-ї окремої бригади, десантникам "Сімдесятдевʼятки", 130-му окремому розвідбату, 68-ій окремій єгерській бригаді, 23-ій окремій механізованій бригаді і артилеристам 44-ї бригади.

Президент відзначив роту ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади на чолі з головним сержантом Рустамом Мустафаєвим та екіпаж броньованої машини розмінування 70-го окремого полку підтримки – старшого сержанта Миколу Нікандрова і молодшого сержанта Романа Лісіна.

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Він також подякував Нацгвардії й відзначив головного сержанта Василя Ковиліна та командира взводу Дениса Зеленого, 4-й батальйон оперативного призначення, 1-шу Президентську бригаду Нацгвардії, які виконують завдання на Луганщині, під Білогорівкою.

Президент також відзначив Луцький та Львівській прикордонні загони. "Старший солдат Василь Куцик, Авдіївський напрямок, – дуже ефективний у відбитті штурмів. Дякую! Сержант Вадим Дружина, Сіверський напрямок, – успішно "мінусує" солдатів і техніку ворога. Дякую!", - сказав він.

Зеленський розповів також, що за тиждень українські захисники неба завдали більше сотні групових авіаударів по позиціях і тилах ворога.

"Знищено за 7 днів майже 3 десятки ракет і близько пів сотні ударних дронів. Окремо відзначу оборонців неба Київщини, 96 київська зенітна ракетна бригада Повітряних сил. Всі "Калібри" та "Кинджали" під час цих атак були знищені", - сказав президент.