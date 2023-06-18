Эта неделя была очень важна для наших наступательных действий – президент

Президент Владимир Зеленский заявил, что эта неделя была очень важной для украинских наступательных действий и поблагодарил украинских воинов.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Завершается эта неделя – очень важная для нас всех неделя: для нашей обороны, для наших шагов вперед – для наших наступательных действий. И самое время поблагодарить всех наших воинов, тех, кто отличился именно на этой неделе".

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Детали: По словам президента, Таврическое направление "наиболее жесткое".

Он поблагодарил морпехов 35-й отдельной бригады, десантников "Семьдесятдевятки", 130-й отдельный разведбат, 68-ю отдельную егерскую бригаду, 23-ю отдельную механизированную бригаду и артиллеристов 44-й бригады.

Президент отметил роту ударных беспилотников 47-й отдельной механизированной бригады во главе с главным сержантом Рустамом Мустафаевым и экипаж бронированной машины разминирования 70-го отдельного полка поддержки – старшего сержанта Николая Никандрова и младшего сержанта Романа Лисина.

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Он также поблагодарил Нацгвардию и отметил главного сержанта Василия Ковилина и командира взвода Дениса Зеленого, 4-й батальон оперативного назначения, 1-ю Президентскую бригаду Нацгвардии, которые выполняют задачи на Луганщине, под Белогоровкой.

Президент также отметил Луцкий и Львовской пограничные отряды. "Старший солдат Василий Куцик, Авдеевское направление, - очень эффективен в отражении штурмов. Спасибо! Сержант Вадим Дружина, Северское направление, - успешно "минусует" солдат и технику врага. Спасибо!", - сказал он.

Зеленский рассказал также, что за неделю украинские защитники неба нанесли более сотни групповых авиаударов по позициям и тылам врага.

"Уничтожено за 7 дней почти 3 десятка ракет и около полсотни ударных дронов. Отдельно отмечу защитников неба Киевщины, 96 киевская зенитная ракетная бригада Воздушных сил. Все "Калибры" и "Кинжалы" во время этих атак были уничтожены", - сказал президент.