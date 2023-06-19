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Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для 5 областей

"Українська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 02:07
Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для 5 областей
РОСІЙСЬКА РАКЕТА. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО MIL.RU

Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Миколаївській областям загрожує ракетна небезпека.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Окрім загрози ракетних ударів у 5 областях, ПС повідомили про рух на північно-західному напрямку БпЛА невстановленого типу (ймовірно "Shahed").

Станом на 02:05 у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Сумській областях оголошено повітряну тривогу.

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О 02:11 Повітряні сили повідомили про рух ворожої ракети з Чорного моря у напрямку Одеси.

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Теми: ракетний ударповітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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