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Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для 5 областей

"Украинская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 02:07
Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для 5 областей
РОССИЙСКАЯ РАКЕТА. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО MIL.RU

Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Николаевской областям грозит ракетная опасность.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Кроме угрозы ракетных ударов в 5 областях, ВС сообщили о движении на северо-западном направлении БпЛА неустановленного типа (вероятно "Shahed").

По состоянию на 02:05 в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.

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В 02:11 Воздушные силы сообщили о движении вражеской ракеты с Черного моря в направлении Одессы.

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Темы: ракетный ударвоздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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