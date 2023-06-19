Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для 5 областей

Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Николаевской областям грозит ракетная опасность.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Кроме угрозы ракетных ударов в 5 областях, ВС сообщили о движении на северо-западном направлении БпЛА неустановленного типа (вероятно "Shahed").

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По состоянию на 02:05 в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.

В 02:11 Воздушные силы сообщили о движении вражеской ракеты с Черного моря в направлении Одессы.