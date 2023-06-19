Окупанти завдають ракетні удари по Запорізькій області – Повітряні сили
Понеділок, 19 червня 2023, 03:05
Повітряні сили ЗСУ закликали мешканців Запорізької області перебувати в укриттях, окупанти випустили ракети з району окупованого Токмака.
Джерело: Повітряні сили у Telegram
Деталі: Повітряні сили повідомили о 02:39, що росіяни випустили ракети з району тимчасово окупованого міста Токмак на півдні України.
Згодом ПС закликали мешканців Запорізької області перебувати в укриттях через ракетну небезпеку.
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Станом на 03:05 повітряна тривога продовжується у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій і Харківській областях.
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