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Окупанти завдають ракетні удари по Запорізькій області – Повітряні сили

"Українська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 03:05
Окупанти завдають ракетні удари по Запорізькій області – Повітряні сили
Ракетний комплекс РФ. Ілюстративне фото МІНОБОРОНИ РОСІЇ

Повітряні сили ЗСУ закликали мешканців Запорізької області перебувати в укриттях, окупанти випустили ракети з району окупованого Токмака.

Джерело: Повітряні сили у Telegram 

Деталі: Повітряні сили повідомили о 02:39, що росіяни випустили ракети з району тимчасово окупованого міста Токмак на півдні України.

Згодом ПС закликали мешканців Запорізької області перебувати в укриттях через ракетну небезпеку.

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Станом на 03:05 повітряна тривога продовжується у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій і Харківській областях.

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Теми: повітряна тривогаракетний ударЗапоріжжя
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