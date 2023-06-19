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Оккупанты наносят ракетные удары по Запорожской области – Воздушные силы

"Украинская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 03:05
Оккупанты наносят ракетные удары по Запорожской области – Воздушные силы
Ракетный комплекс РФ. Иллюстративное фото МИНОБОРОНЫ РОССИИ

Воздушные силы ВСУ призвали жителей Запорожской области находиться в укрытиях, оккупанты выпустили ракеты из района оккупированного Токмака.

Источник: Воздушные силы в Telegram 

Детали: Воздушные силы сообщили в 02:39, что россияне выпустили ракеты из района временно оккупированного города Токмак на юге Украины.

Позже ВС призвали жителей Запорожской области находиться в укрытиях из-за ракетной опасности.

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По состоянию на 03:05 воздушная тревога продолжается в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях.

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Темы: воздушная тревогаракетный ударЗапорожье
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