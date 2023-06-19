Українські прикордонники, переслідуючи нелегалів, зайшли до Румунії, їх повернули назад – ЗМІ

Троє українських прикордонників зі зброєю переслідували нелегалів і випадково потрапили на територію Румунії, румунська сторона повернула їх на українську територію.

Джерело: видання Observatornews

Деталі: Про інцидент з українськими прикордонниками видання написало 18 червня. Повідомляється, що прикордонники нелегально перетнули кордон з Румунією в районі річки Васер, що на південний схід від українського Рахова. Вони були озброєні автоматами.

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Як повідомляє видання, українські прикордонники втратили орієнтацію на місцевості через погану погоду і випадково перейшли кордон. Згодом їх знайшла румунська прикордонна поліція.

"Три українських громадянина звернулися за захистом до держави Румунія і були проведені відповідні процедури. Згідно із законодавством і двосторонньою угодою між двома країнами, вони повернулися на українську територію", – розповіла речниця регіонального управління прикордонної служби Румунії Юлія Стан.