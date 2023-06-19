Украинские пограничники, преследуя нелегалов, зашли в Румынию, их вернули обратно – СМИ

Трое украинских пограничников с оружием преследовали нелегалов и случайно попали на территорию Румынии, румынская сторона вернула их на украинскую территорию.

Источник: издание Observatornews

Детали: Об инциденте с украинскими пограничниками издание написало 18 июня. Сообщается, что пограничники нелегально пересекли границу с Румынией в районе реки Васер, что к юго-востоку от украинского Рахова. Они были вооружены автоматами.

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Как сообщает издание, украинские пограничники потеряли ориентацию на местности из-за плохой погоды и случайно перешли границу. Впоследствии их нашла румынская пограничная полиция.

"Три украинских гражданина обратились за защитой к государству Румыния и были проведены соответствующие процедуры. Согласно законодательству и двустороннему соглашению между двумя странами, они вернулись на украинскую территорию", – рассказала пресс-секретарь регионального управления пограничной службы Румынии Юлия Стан.