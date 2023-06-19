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Спека в Індії забрала життя майже 100 людей

"Українська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 04:42
Спека в Індії забрала життя майже 100 людей
СПЕКА. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Через аномальну спеку в індійських штатах Уттар-Прадеш і Біхар за останні три дні загинули 98 осіб.

Джерело: видання Xinhua

Деталі: Повідомляється, що у штаті Уттар-Прадеш через спеку загинули 54 людини, а в Біхарі – 44. Більшість померлих були віком від 60 років.

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За інформацією видання, за останні три дні до районної лікарні в Баллі госпіталізували щонайменше 400 осіб. Пацієнти скаржаться на лихоманку, задишку та ускладнення зі здоров'ям через тепловий удар.

Зазначається, що в деяких регіонах Індії температура повітря сягнула 42,2 градуса за Цельсієм.

Теми: Індіяпогода
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