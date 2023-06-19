Жара в Индии унесла жизни почти 100 человек
Понедельник, 19 июня 2023, 04:42
Из-за аномальной жары в индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар за последние три дня погибли 98 человек.
Источник: издание Xinhua
Детали: Сообщается, что в штате Уттар-Прадеш из-за жары погибли 54 человека, а в Бихаре – 44. Большинство умерших были в возрасте старше 60 лет.
По информации издания, за последние три дня в районную больницу в Балли госпитализировали по меньшей мере 400 человек. Пациенты жалуются на лихорадку, одышку и осложнения со здоровьем из-за теплового удара.
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Отмечается, что в некоторых регионах Индии температура воздуха достигла 42,2 градуса по Цельсию.
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