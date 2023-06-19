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Жара в Индии унесла жизни почти 100 человек

"Украинская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 04:42
Жара в Индии унесла жизни почти 100 человек
СПЕКА. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Из-за аномальной жары в индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар за последние три дня погибли 98 человек.

Источник: издание Xinhua

Детали: Сообщается, что в штате Уттар-Прадеш из-за жары погибли 54 человека, а в Бихаре – 44. Большинство умерших были в возрасте старше 60 лет.

По информации издания, за последние три дня в районную больницу в Балли госпитализировали по меньшей мере 400 человек. Пациенты жалуются на лихорадку, одышку и осложнения со здоровьем из-за теплового удара.

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Отмечается, что в некоторых регионах Индии температура воздуха достигла 42,2 градуса по Цельсию.

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Темы: Индияпогода
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