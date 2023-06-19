Жара в Индии унесла жизни почти 100 человек

Из-за аномальной жары в индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар за последние три дня погибли 98 человек.

Источник: издание Xinhua

Детали: Сообщается, что в штате Уттар-Прадеш из-за жары погибли 54 человека, а в Бихаре – 44. Большинство умерших были в возрасте старше 60 лет.

По информации издания, за последние три дня в районную больницу в Балли госпитализировали по меньшей мере 400 человек. Пациенты жалуются на лихорадку, одышку и осложнения со здоровьем из-за теплового удара.

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Отмечается, что в некоторых регионах Индии температура воздуха достигла 42,2 градуса по Цельсию.