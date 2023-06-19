ISW розповів, як Путін намагається посилити свою підтримку серед російських радикалів
Інститут вивчення війни звітує, що президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію окремих російських воєнкорів створити робочу групу при Адміністрації президента з метою інтеграції воєнкорів у прокремлівський інформаційний простір та посилення своєї підтримки серед російських ультранаціоналістів.
Джерело: звіт ISW
Деталі: Повідомляється, що робоча група включатиме членів Адміністрації президента РФ та матиме на меті координацію ідей щодо війни проти України.
Однак, наголосили в інституті, незрозуміло, чи будуть російські провоєнні блогери брати участь у робочій групі при Адміністрації президента, а якщо так, то в який спосіб.
Дослівно ISW: "Підтримка Путіним робочої групи, яка зосередиться на висвітленні війни, свідчить про те, що російський президент має намір продовжувати публічно взаємодіяти з прокремлівськими провоєнними блогерами, намагаючись розширити свою підтримку в ультранаціоналістичній спільноті.
Раніше Кремль вже кооптував відомих воєнкорів, пов'язаних з Кремлем, пропонуючи їм офіційні посади в Раді з прав людини та в Робочій групі з мобілізації, ймовірно, в обмін на посилення (з їхнього боку – ред.) прокремлівської риторики".