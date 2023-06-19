Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ISW розповів, як Путін намагається посилити свою підтримку серед російських радикалів

"Українська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 05:27
ISW розповів, як Путін намагається посилити свою підтримку серед російських радикалів
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО З САЙТУ КРЕМЛЯ

Інститут вивчення війни звітує, що президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію окремих російських воєнкорів створити робочу групу при Адміністрації президента з метою інтеграції воєнкорів у прокремлівський інформаційний простір та посилення своєї підтримки серед російських ультранаціоналістів.  

Джерело: звіт ISW

Деталі: Повідомляється, що робоча група включатиме членів Адміністрації президента РФ та матиме на меті координацію ідей щодо війни проти України.

Реклама:

Однак, наголосили в інституті, незрозуміло, чи будуть російські провоєнні блогери брати участь у робочій групі при Адміністрації президента, а якщо так, то в який спосіб.

Дослівно ISW: "Підтримка Путіним робочої групи, яка зосередиться на висвітленні війни, свідчить про те, що російський президент має намір продовжувати публічно взаємодіяти з прокремлівськими провоєнними блогерами, намагаючись розширити свою підтримку в ультранаціоналістичній спільноті.

Раніше Кремль вже кооптував відомих воєнкорів, пов'язаних з Кремлем, пропонуючи їм офіційні посади в Раді з прав людини та в Робочій групі з мобілізації, ймовірно, в обмін на посилення (з їхнього боку – ред.) прокремлівської риторики".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Путінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Путін
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Останні новини
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
Усі новини...
Реклама: