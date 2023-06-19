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ISW розповів, як Путін намагається посилити свою підтримку серед російських радикалів

"Українська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 05:27
ISW розповів, як Путін намагається посилити свою підтримку серед російських радикалів
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО З САЙТУ КРЕМЛЯ

Інститут вивчення війни звітує, що президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію окремих російських воєнкорів створити робочу групу при Адміністрації президента з метою інтеграції воєнкорів у прокремлівський інформаційний простір та посилення своєї підтримки серед російських ультранаціоналістів.  

Джерело: звіт ISW

Деталі: Повідомляється, що робоча група включатиме членів Адміністрації президента РФ та матиме на меті координацію ідей щодо війни проти України.

Однак, наголосили в інституті, незрозуміло, чи будуть російські провоєнні блогери брати участь у робочій групі при Адміністрації президента, а якщо так, то в який спосіб.

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Дослівно ISW: "Підтримка Путіним робочої групи, яка зосередиться на висвітленні війни, свідчить про те, що російський президент має намір продовжувати публічно взаємодіяти з прокремлівськими провоєнними блогерами, намагаючись розширити свою підтримку в ультранаціоналістичній спільноті.

Раніше Кремль вже кооптував відомих воєнкорів, пов'язаних з Кремлем, пропонуючи їм офіційні посади в Раді з прав людини та в Робочій групі з мобілізації, ймовірно, в обмін на посилення (з їхнього боку – ред.) прокремлівської риторики".

Теми: Путінвійна
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